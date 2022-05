Patrões criticam Orçamento: “Perfeitamente desastroso”, com “falta de ambição”

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 é considerada como um documento "perfeitamente desastroso" por João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e um dos porta-vozes do Conselho Nacional das Confederações Patronais — que agrega ainda a Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, a Confederação do Turismo (CTP) e a Confederação dos Agricultores (CAP).Em conferência de imprensa, as confederações lamentaram que a proposta de Orçamento para este ano continue a ficar "muito aquém do que seria desejável", diz Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Isto porque são "muito poucas as medidas para as empresas", num documento que "não corresponde à atual conjuntura marcada pelo aumento dos preços".Também António Saraiva, presidente da CIP, considera que o OE2022 "é pouco ambicioso" e "não corresponde a nova realidade", defendendo que o Governo teria condições para fazer muito melhor, tendo em conta que agora tem uma maioria absoluta.Já Francisco Calheiros critica "a carga brutal fiscal sobre empresas e famílias", mas o presidente da Confederação do Turismo também entende que o Governo pode resolver alguns dos problemas do país sem que haja qualquer impacto orçamental. Por exemplo: a "falta de mão de obra terrível", que diz ser transversal a todos os setores da economia. "Não há mais capacidade instalada" e, por isso, considera ser "fundamental mais investimento na imigração", assim haja vontade do Governo em tirar do caminho os "problemas burocráticos" que existem neste capítulo.Em atualização