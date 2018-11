Pedro Marques critica fecho de estações dos CTT e culpa Governo de Passos

O ministro do Planeamento e Infra-estruturas criticou esta segunda-feira o encerramento de estações dos CTT, mas defendeu que o Governo não tem instrumentos para intervir e responsabilizou o Executivo liderado por Passos Coelho pela situação.

A estratégia de encerramento de estações dos CTT "é errada", afirmou Pedro Marques na audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2019.





Contudo, frisou, "o Governo nada pode fazer porque o anterior Governo decidiu privatizar os CTT a 100%". "Foi uma opção política do anterior Executivo de ir além da troika", reforçou.



Neste momento, acrescentou, "sobra um regulador, mas nós não mandamos no regulador".