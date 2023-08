Petrogal paga 83.800 euros de multa por infrações no fornecimento de energia e gás

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) condenou a Petrogal ao pagamento de uma coima de 167.600 euros pela prática de 26 infrações, mas a empresa acabou por pagar metade, 83.800 euros.As contraordenações estão "relacionadas com interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, faturação e mudanças indevidas de comercializador", indica a ERSE em comunicado.A redução da coima aconteceu ao abrigo do Regime Sancionatório do Setor Energético, "atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente, às medidas apresentadas e às compensações atribuídas aos clientes lesados".A Petrogal, explica a ERSE, reconheceu os factos e a sua responsabilidade, disponibilizando-se para compensar os 26 consumidores lesados no valor global de 1.400 euros, além de pagar a coima.O regulador explica que a multa foi fruto de um conjunto de denúncias e reclamações de consumidores, "reportando interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural".