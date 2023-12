ERSE condena Iberdrola a pagar 279 mil euros por mudar contratos sem autorização dos clientes

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta sexta-feira que, relacionadas com falhas nos procedimentos de celebração de contratos e de mudança de comercializador nos mercados da eletricidade e do gás natural, e também com a não divulgação de informação obrigatória no seu site online.De acordo com o regulador, a coima - entretanto já paga pela elétrica espanhola - foi reduzida do seu valor inicial para os 139.500 euros tendo em conta a colaboração da empresa no decurso do inquérito, o reconhecimento das infrações a título negligente, as medidas apresentadas e as compensações de 1.600 euros atribuídas aos 30 clientes lesados.Diz a ERSE que a abertura deste processo de contraordenação aconteceu na "sequência de um conjunto de reclamações recebidas na ERSE", sendo que no decurso da investigação, a ERSE apurou a prática de 49 contraordenações por parte da Iberdrola, nomeadamente:; submissão de pedidos de mudança de comercializador no Portal do Operador Logístico de Mudança de Comercializador além do prazo máximo de 5 dias úteis; alteração da titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica ou gás naturalsem aferição da legitimidade para contratar; não gravação integral/conservação de registo integral de chamadas; submissão de pedido de denúncia de contrato de fornecimento de energia elétrica sem o consentimento expresso do consumidor; não publicação no seu site da metodologia de cálculo do valor da caução e das suas atualizações com 30 dias de antecedência nem das entidades de resolução alternativa de litígios a que se encontra vinculada.