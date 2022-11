Pfizer prevê enorme aumento nas vendas de vacinas de reforço contra a covid

"Acreditamos que o nosso franchise de covid-19 vai manter-se como gerador de uma receita multi-milionária num futuro próximo, que servirá como amortecedor a quaisquer desafios imprevisíveis com outros produtos", disse o CEO Albert Bourla, citado pela Reuters. A Pfizer quase duplicou o preço das suas vacinas desde que foram lançadas em dezembro de 2020, e na semana passada indicou que poderia voltar a subir para entre 110 e 130 dólares, para ajudar a compensar a fraca procura.

Há menos procura por vacinas contra a covid-19, mas a subida dos preços fez com a Pfizer tenha revisto em alta as previsões de vendas: subiu de 2 para 34 mil milhões de dólares.A farmacêutica norte-americana diz que as vendas das doses de reforço contra a variante Ómicron compensaram os danos causados por uma valorização do dólar.As ações da empresa valorizaram 4,3% para 48,55 dólares nas negociações antes da abertura da bolsa, numa altura em que os resultados do terceiro trimestre superaram as estimativas - isto mesmo com o abrandamento da venda da vacina original contra a covid.