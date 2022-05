Pingo Doce abre na maior Kinda e cria 80 empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 27 de novembro de 2018, o grupo Nuvi, da família de Luís Vicente, que é um dos homens mais ricos do nosso país, inaugurava no Porto a primeira loja de mobiliário e decoração Kinda Home em Portugal, cinco anos depois de ter debutado em Angola, onde detém quatro lojas. Na Invicta, a Kinda Home foi edificada de raiz na Rotunda AEP, após a demolição do edifício da então falida Moviflor, que ali funcionou até

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...