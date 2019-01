Pingo Doce quer máquinas para reabastecer garrafas Eco em 100 lojas

A Jerónimo Martins quer aumentar o número de lojas a disponibilizar máquinas Eco ainda este trimestre, e chegar às 100. Estas máquinas destinam-se ao abastecimento de água em garrafas da marca Eco, de forma a evitar o desperdício de plástico.





Até agora, a Jerónimo Martins, dona do Pingo doce, já havia instalado máquinas Eco em 42 das nas suas lojas. Até ao final do primeiro trimestre do ano, pretende duplicar, revelou uma fonte próxima da empresa ao Negócios.





Com as cerca de quatro dezenas de máquinas já no ativo, foram poupadas 220 mil garrafas de plástico em 2018. Para usufruir deste serviço, os clientes têm de adquirir uma garrafa Eco, que custa um euro, e podem reabastecê-la por 18 cêntimos, o que equivale a seis cêntimos por litro.