Pinto da Costa pede a futuro PM que "ponha a comunicação social em sentido"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Futebol Clube do Porto rejeita a ideia de ter "poder" há muitos anos. Durante o congresso da Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano está a ser realizado no Porto, Pinto da Costa revelou ainda que teve muitos convites para cargos políticos, mas nunca teve vontade de aceitar nenhum.

Na rubrica Conversas Improváveis, questionado se já não está farto do poder, o responsável respondeu: "Não tenho poder nenhum, dirijo o Futebol Clube do Porto".

Instado a comentar se ainda não está cansado, Pinto da Costa disse que não porque no FCP assim que acaba um jogo "já estamos a pensar ganhar o seguinte. De modo que isto é tão intenso que nem dá tempo para pensar se estou cansado ou não", acrescentou.

Confrontada com a mesma pergunta, Rita Marques, antiga secretária de Estado do Turismo, garante que "não tem saudades de todo do poder". "Fiz o que podia ter feito durante o tempo que me foi permitido. E agora vivo tempos de uma adrenalina jovial, descomplicada". A antiga governante recordou ainda que reativou a atividade de consultora, sendo também docente na Porto Business School. E garante que "um dia" voltará à atividade empresarial.

Por sua vez, questionado se nunca pensou em ir para a vida política, Pinto da Costa foi peremptório: "Não". E revelou que teve "muitos convites" mas nunca aceitou ir para a vida política por achar que seria "incompatível" com as atuais funções de presidente do FCP, cargo a que vai voltar a candidatar-se.

Pinto da Costa disse que o Norte "perdeu muito poder", sublinhando a importância da regionalização. Teceu críticas aos políticos e disse que atualmente existe um "centralismo bacoco".



Mais tarde, questionado que conselho daria ao futuro primeiro-ministro, respondeu: "O que eu pedia é que, seja quem for, ponha a comunicação social em sentido", criticando a cobertura jornalística de casos em segredo de justiça.



"O facto de as pessoas saberem que têm à porta os Correios da Manhã desta vida a filmar, cada vez mais afasta as pessoas da política e enquanto não houver coragem para alguém os meter na ordem, não vai mudar", disse.



Já Rita Marques manifestou outra posição, comentando que há bons jornalistas, "acho que há é comentadores a mais".