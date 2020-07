PME portuguesas têm dificuldades em executar fundos europeus

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas têm dificuldades em executar os fundos europeus segundo um estudo desenvolvido pela Coimbra Business School citado pelo Público.



Os investigadores da Coimbra Business School analisaram 31 regiões de 16 países da União Europeia e concluirão que apenas seis países são eficientes a executar os fundos estruturais em PME. No que toca a Portugal, o documento aponta que "precisa de investir as verbas mais cedo, de aumentar o número de startups apoiadas e de gerar mais postos de trabalhos", de acordo com o mesmo jornal.





Já o Reino Unido, que ainda fazia parte da União Europeia no período analisado, lidera a lista na utilização de apoios europeus. Seguem-se Áustria, Espanha, Finlândia e Estónia.Por sua vez, Portugal ocupa o 7.º lugar. A Letónia, República Checa, Eslovénia, Itália e Polónia ocupam, por esta ordem descendente, as últimas posições do ranking.