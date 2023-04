Polarising reforça liderança à boleia de grandes marcas

Partilhar artigo



Foram quase duas décadas de um caminho, no início, um pouco solitário. Nuno Vilar Moreira, especialista da área da tecnologia de informação, fundou a Polarising em 2006 para ajudar as empresas a integrar os seus dados e serviços. "Eu tinha trabalhado nesse setor na Alemanha e decidi começar a fazê-lo em Portugal, mas do país para fora, ou seja, para o mercado europeu. Nessa altura, Portugal ainda não era muito reconhecido ...