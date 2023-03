Porto de Emprego regressa com mais de 500 ofertas de trabalho

"A edição de 2023 da FJC Porto de Emprego abre portas a mais de 500 oportunidades de emprego e estágio", revelou ao Negócios fonte oficial da FEP Junior Consulting (FJC), a organizadora da tradicional feira de emprego da Faculdade de Economia do Porto (FEP), que se realiza nos dias 7 e 8 de março.

A prever um "recorde de participantes", a edição deste ano da FJC Porto de Emprego contará com "mais de 50 empresas e 9 startups, com stands nos dois pisos do edifício principal e renovado FEP", que "estarão à disposição dos estudantes de licenciatura e mestrado de Gestão e Economia, com foco especial para os cursos de Engenharia e Tecnologias, mas também de Comunicação e Marketing, entre outras áreas do mercado".

Promovida pela FJC, empresa de consultoria da FEP, em parceria com o Serviço de Desenvolvimento e Carreira da mesma faculdade, o evento terá, pela primeira vez, o Espaço Startup, "fruto do número recorde de participação de startups, que se encontram numa fase de incubação", explica, em comunicado.

Pretendendo "recriar as dinâmicas e ambiente do ecossistema empreendedor, para que os estudantes conheçam novas empresas e ofertas de trabalho ou estágio", o Espaço Startup "contará também com empresas unicórnio portuguesas e instituições de capital de risco".

Criado em 2011, então com a designação de "Job Shop", esta feira de emprego inclui uma atividade de "speed recruitment",logo no dia de abertura, dando a 20 estudantes a oportunidade de participar de forma individual numa entrevista rápida, a rondar os cinco minutos de duração, com igual número de empresas.

Os participantes poderão ainda participar em vários "workshops", motivando "um maior contacto entre o mundo académico e o profissional", e que permitirá às empresas que "se aproximem de futuros profissionais e aos estudantes a oportunidade de encontrar um emprego ou estágio adequado às suas características, naquela que promete ser uma feira dinâmica, lúdica, interativa e aberta a todos", promete a FJC.

As sessões de apresentação de empresas no FJC Porto de Emprego funcionarão, também pela primeira vez, em regime híbrido: os estudantes poderão assistir a apresentações presencialmente, mas também por transmissão online.

De resto, a FJC Porto de Emprego mantém a interação empresa-estudante, durante e após a feira, através da disponibilização de uma plataforma digital que permitirá aceder à planta de organização dos stands, aos horários das sessões de apresentação das empresas e a criação de um perfil de participante.

"Através da leitura de um QR Code, o participante pode trocar informações com as empresas, como consultar detalhes das ofertas e enviar o CV, simplificando o processo de recrutamento", remata a FJC.

Quais as empregadoras no Porto de Emprego?

De entrada livre, nesta feira de emprego vão participar as seguintes empresas: Abuse Total; Accenture; Adidas; Advantek; Amorim; ATW Consulting; BDO; BPI; BNP Paribas; Calzedonia; Colep; CUF; CMVM; Cravo Fortes Antão; Deloitte; DESFO – Holding; EDP; Efficio; Engel & Völkers; EY; Feedzai; Fenix –Engenharia Civil; FinTrU; Freudenberg Group; Galp; Grupo AGEAS Portugal;, Hilti; Hitachi Solutions; Hollow; Infineon; Invest Porto; PwC; P&G; Jumia; Kantar; Klog Logistics Solutions; Knok; KPMG; LBC – Innovative Transformation; LGG – advisors; Lidl; Mazars; Natixis; Networkme; Nos; Parfois; Portugal Ventures; Prime Group; QuickOps – Sourcing & Consulting; Remax; Sabseg Seguros; Salvador Caetano; Santander; Sonae; Vodafone; Walter Group; e XXperts Council.