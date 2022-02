Porto e Braga no topo do ranking do Financial Times sobre cidades de futuro

Pela segunda vez consecutiva, Braga surge no ranking da revista fDi Intelligence, "European Cities and Regions of the Future - the Best and the brightest among Europe investments destination", publicada pelo jornal britânico Financial Times na passada quinta-feira, 17 de fevereiro.

Depois do sétimo lugar alcançado para o biénio 2020/2021, Braga consegue, no ano de 2022/2023, subir duas posições, aproximando-se de Plovdiv (Bulgária) e Middlesbrough (Reino Unido), que se encontram nesta avaliação na terceira posição ex-aequo, tal como no anterior, num ranking liderado pela britânica Doncaster.

Braga é agora considerada, de acordo com o ranking do prestigiado Financial Times, a quinta cidade do futuro na categoria dedicada à estratégia de captação de investimento externo, no que respeita a cidades com uma população até 200 mil habitantes.

A cidade minhota é um dos destaques do suplemento da revista fDi Intelligence, contando com uma página dedicada à promoção das condições que a cidade oferece às empresas e ao talento.

Para Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e da InvestBraga, esta distinção comprova o "êxito do trabalho, particularmente desenvolvido pela InvestBraga, que tem vindo a ser feito na procura e captação de investimento para o concelho".

"A subida de Braga neste ranking mostra também a importância do trabalho de promoção externa que temos desenvolvido e que tem permitido captar a atenção de grandes multinacionais, que acabam por se fixar no concelho e criar novos postos de trabalho", destaca o autarca, em comunicado.

O município bracarense refere que o ranking agora divulgado conta ainda com a presença de mais duas cidades portuguesas, sendo o Porto a terceira cidade do futuro na categoria de cidades médias (acima de 200 mil habitantes), melhorando também a sua posição em dois lugares face ao ranking anterior, surgindo Lisboa em destaque no ranking dedicado ao capital humano e estilo de vida.