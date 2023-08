Portos nacionais com melhor desempenho do que espanhóis

Os sistemas portuários dos dois países registaram quebras na movimentação de carga no primeiro semestre deste ano, que foi, no entanto, mais acentuada em Espanha do que em Portugal. A AMT salienta a inversão da tendência desfavorável para os portos nacionais.

