Portugal caiu sete posições no ranking da inovação da UE

Pela primeira vez desde 2014, a economia portuguesa escorregou no ranking que mede a inovação das empresas da União Europeia. Portugal surge na 19ª posição do European Innovation Scoreboard 2021, citado na edição desta segunda-feira do jornal Público, um lugar que compara com o 12º alcançado na avaliação anterior.





A economia nacional deixa, assim, de ser considerada "fortemente inovadora" para passar a ser classificada como "moderadamente inovadora", uma categoria que partilha com Lituânia, República Checa, Espanha, Eslovénia, Malta, Chipre e Itália.





Segundo a análise do diário ao ranking, o número de indicadores considerados na avaliação passou de 26 para 32, e Portugal piorou em 12 critérios, face à média, tendo melhorado em 18. A mudança dos critérios terá contribuído para a descida no ranking, nomeadamente o alargamento a empresas de novos setores.





Portugal registou um desempenho positivo em categorias como atractividade do sistema de investigação e o índice de digitalização. Já o investimento em inovação e o emprego em empresas inovadoras tiveram nota negativa.