Portugal falha meta dos 1.000 milhões de exportações de vinho em 2023

Asna ordem de 1,3% (face ao recorde de 941 milhões de euros em 2022 ), com Portugal a falhar assim a meta traçada para 2023 de chegar aos mil milhões , revelam dados da ViniPortugal.Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a ViniPortugal indica que, em 2023 as exportações de vinhos portugueses atingiram os 928 milhões de euros em valor e os 319 milhões em litros, tendo-se verificado, o que representou mais 0,66% em relação ao período homólogo."Como já tínhamos previsto e em grande parte devido ao contexto mundial que estamos a viver, as exportações de vinhos portugueses tiveram uma ligeira quebra em 2023, contudo uma descida menor do que a esperada.(inflação, taxas de juro, aumento do custo de vida, duas guerras, instabilidade económica nas famílias, entre outros fatores),", diz o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, citado na mesma nota."Ainda assim", - ressalva - "os dados dos nossos concorrentes a nível mundial apontam para quedas muito superiores à nossa, significando que,Olhando para o valor total das exportações, os vinhos portugueses registaram vendas de 406,9 milhões de euros para a União Europeia (um decréscimo de 2,40% em valor e 3,35% em volume), enquanto os países terceiros representaram 521,1 milhões de euros (uma diminuição de 0,17%% em valor e de 0,54% em volume).Em termos de mercados, F, com um valor de 103 milhões de euros, seguido dos Estados Unidos, com um valor de 100 milhões de euros. Em terceiro lugar surge o Reino Unido com 88 milhões de euros.A ViniPortugal destaca o crescimento "exponencial" do mercado brasileiro para onde foram vendidos 80 milhões de euros de vinhos portugueses, ou seja, mais 9 milhões do que em 2022, assim como o facto de Portugal ter "ultrapassado mais uma vez a Argentina" naquele país, ocupando o segundo lugar nas importações em volume.