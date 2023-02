Exportações de vinhos atingem recorde de 941 milhões em 2022

As exportações de vinhos portugueses atingiram no ano passado um novo recorde. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela ViniPortugal, as vendas ao exterior chegaram aos 941 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,52% face a 2021.





Em comunicado, a ViniPortugal salienta que o valor total das exportações está atualmente dividido de forma bastante aproximada entre os países que estão dentro da União Europeia, e que representam em termos de exportações para os vinhos nacionais 427 milhões de euros, e os países terceiros que representam agora 499 milhões de euros de vendas ao exterior.



Em termos de mercados, segundo a mesma nota, França mantém a liderança no que diz respeito às exportações, com um valor de 111 milhões de euros e um crescimento de 3,2% em comparação com 2021.

Seguem-se os Estados Unidos da América, cujo valor em 2022 foi de 105 milhões de euros e, em terceiro lugar, encontra-se o Reino Unido com 83 milhões de euros.



A ViniPortugal diz ainda que, ao contrário de 2021, uma das maiores subidas foi o mercado angolano com um crescimento de 103,6%, seguido do México com 74,6% e do Japão com 24,5%.



"Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos, tendo em consideração que foi o ano em que se deu início a uma guerra, que ainda continua, e que nos trouxe fragilidades económicas e até de acesso aos mercados", afirmou Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, citado no comunicado.

"Os objetivos para 2023 mantêm-se ambiciosos, queremos chegar aos mil milhões de euros, assentando este crescimento no aumento do preço médio. É para isso que estamos a trabalhar, quer na promoção nos mercados tradicionais, como na abertura de novos mercados onde o potencial de crescimento é grande", acrescentou.