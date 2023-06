Portugal pode chegar a 2025 com capacidade para produzir 15 GWh de baterias elétricas

Leia Também Custos para descarbonizar economia estimados em 38,9 mil milhões de euros ao ano

Leia Também Alemanha ameaça suspender proibição da UE à venda de carros com motor de combustão

Leia Também Transição verde necessita de quatro a seis vezes mais de matérias-primas críticas

A capacidade de produção de baterias elétricas da União Europeia está a desenvolver-se rapidamente e pode aumentar mais do que sete vezes no espaço de três anos: de 71 gigawatts-hora por ano em 2022 para 520 GWh/ ano em 2025. E depois ainda para 1.200 GWh/ano até 2030 e 2.000 GWh/ano até 2050, revela o Tribunal de Contas Europeu na sua mais recente auditoria e correspondente relatório – "Política industrial da UE sobre baterias: É necessário um novo impulso estratégico" -, cujas conclusões foram divulgadas esta segunda-feira.De acordo com o TCE, em 2025 Portugal deverá estar já a produzir 15 GWh de baterias por ano, chegando depois a 45 GWh/ano em 2030, capacidade que se vai manter até 2050.No entanto, e apesar destas estimativas, o TCE avisa que a UE está a perder a corrida com a China e os Estados Unidos, e enfrenta sérios riscos de ficar para trás na tentativa de se tornar uma potência mundial em termos de produção de baterias elétricas.De acordo com o documento, a política industrial de Bruxelas em matéria de produção de baterias elétricas "tem sido promovida de forma eficaz nos últimos anos", mas os 27 enfrentam ainda sérios obstáculos, sendo o mais grave a falta de acesso a matérias-primas críticas como lítio, cobalto e níquel, entre outras.Na apresentação do relatório, o TCE frisou por diversas vezes que Portugal é o Estado-membro que neste momento possui as maiores reservas conhecidas de lítio na União Europeia, mas avisou também que a extração deste mineral não deverá acontecer no país antes de 2026."A UE não deve ficar numa posição de dependência com as baterias, como fez com o gás natural [da Rússia], pois está em causa a sua soberania económica. Ao planear pôr termo, até 2035, à venda de automóveis novos a gasolina e a gasóleo, Bruxelas está a apostar em força nas baterias. Mas pode não ter trunfos em termos de acesso às matérias-primas, atratividade para os investidores e custos", disse Annemie Turtelboom, responsável do Tribunal de Contas Europeu pela auditoria, sublinhando a liderança da China, responsável por 76% da capacidade de produção mundial.Longe da independência desejada, neste momento a UE importa quase todas as matérias-primas necessárias, algumas de países com os quais não tem acordos comerciais: 87% do lítio em bruto vem da Austrália, 80% do manganês vem da África do Sul e do Gabão, 68% do cobalto em bruto vem da República Democrática do Congo e 40% da grafite natural em bruto vem da China, revela o TCE.Dando novamente o exemplo de Portugal, o documento refere que "a Europa tem várias reservas mineiras, mas são necessários pelo menos 12 a 16 anos desde a sua descoberta até à fase produção, o que impede uma resposta rápida ao aumento da procura". Em março deste ano, a Comissão Europeia propôs um novo ato legislativo sobre matérias-primas críticas para tentar ultrapassar a situação. Já em 2018 a Comissão Europeia tinha publicado um plano de ação estratégico para as baterias com vista a tornar a UE numa potência mundial nesta área.Em termos de financiamento, entre 2014 e 2020, a indústria de baterias recebeu, pelo menos, 1,7 mil milhões de euros em subsídios e garantias de empréstimos, além de ajudas de Estado na ordem dos seis mil milhões de euros entre 2019 e 2021, sobretudo na Alemanha, em França e em Itália.Num momento em que aumentam exponencialmente as vendas de carros elétricos na União Europeia, o TCE admite que uma produção interna de 520 GWh/ano em 2025 "poderia, em grande medida, satisfazer a procura esperada de 400 GW", da mesma forma que "uma capacidade de produção de 1.200 GWh/ano até 2030 permitiria produzir até 16 milhões de veículos elétricos movidos por baterias de 75 kWh".No entanto, os esforços levados a cabo pela União Europeia para aumentar a capacidade de produção de baterias podem não ser suficientes para satisfazer a procura crescente, "o que coloca em risco o objetivo de eliminar as emissões de gases nocivos até 2035", avisam os auditores."Os fabricantes de baterias podem abandonar a União Europeia e ir para países que lhes oferecem enormes incentivos, como os Estados Unidos que, ao contrário da UE, subsidiam diretamente a produção de minerais e baterias, bem como a compra de automóveis elétricos fabricados no país com componentes americanos", sublinha o relatório.Além disso, a competitividade da produção de baterias na UE pode ser prejudicada tanto pelo aumento dos preços das matérias-primas como pelo preço da energia usada no processo produtivo. No final de 2020, diz o TCE, o custo de uma bateria (200 euros por quilowatt-hora) era já mais do dobro do que se previa. E nos últimos dois anos o preço do lítio aumentou 870% e o do níquel mais de 70%.O TCE critica também a UE pela "ausência de metas quantificadas e calendarizadas". As previsões indicam que em 2030 estarão a circular nas estradas da Europa cerca de 30 milhões de veículos sem emissões de gases poluentes e que quase todos os automóveis novos registados a partir de 2035 serão alimentados a baterias. No entanto, a atual estratégia da UE não avalia a capacidade da indústria europeia de baterias para satisfazer esta procura, denuncia o TCE.Por causa disto, Bruxelas poderá ter de adiar a proibição de automóveis com motores de combustão, não cumprindo os objetivos de neutralidade carbónica. Além disso, poderá também ficar fortemente dependente de baterias e veículos elétricos importados de países terceiros, em prejuízo da indústria automóvel e da mão de obra europeias, para conseguir ter, até 2035, um parque automóvel que não emita gases nocivos.