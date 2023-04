Portugal, um grande centro europeu de cultivo de canábis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal, a par com a Dinamarca, está a tornar-se cada vez mais num grande centro de cultivo de canábis medicinal na Europa, enquanto os Países Baixos veem a quota de mercado diminuir. Esta foi uma das tendências que se consolidaram em 2022 identificadas pela Prohibition Partners que sinaliza que, com as cadeias de abastecimento mais descentralizadas, Portugal tem sido procurado igualmente para fases posteriores.



“No ano passado registou-se um aumento

...