Portugal Ventures passa de prejuízo a lucro de 12 milhões em 2021

A Portugal Ventures obteve um lucro de 12 milhões de euros em 2021, recuperando do prejuízo de 814 mil euros de 2020 devido à valorização recorde da sua carteira de ativos, anunciou esta sexta-feira a sociedade de capital de risco."Este é um resultado histórico na vida da Portugal Ventures e para o qual contribuiu de forma decisiva a valorização ocorrida ao nível do valor dos ativos que integram a carteira de capital de risco", refere a sociedade do grupo Banco Português de Fomento (BPF) em comunicado.Segundo destaca, a 31 de dezembro de 2021 o valor agregado dos investimentos em carteira dos fundos de capital de risco (FCRs) sob gestão apresentava uma valorização de 147,6 milhões de euros, o que compara com uma valorização de 101,7 milhões de euros em 2020 e representa um aumento de valor de 45,1% (45,9 milhões de euros)".No final do ano passado, a Portugal Ventures detinha 16 FCRs com 249,4 milhões de euros de ativos sob gestão, correspondendo a um aumento de cerca de 48% (80 milhões de euros) face a 2020."Esta variação resultou, entre outros fatores, da constituição de três novos FCRs, dos aumentos de capital em dois FCRs (no valor de 15 milhões de euros) e dos resultados líquidos positivos dos FCRs", precisa.Dos 16 FCRs sob gestão, 13 tiveram resultados líquidos positivos (contra apenas cinco do total de 15 FCRs em 2020), tendo contribuído para o resultado obtido novas rondas de investimento e processos de desinvestimento de algumas empresas da carteira da Portugal Ventures.Em 2021, o investimento realizado pelos FCRs ascendeu a 18,3 milhões de euros, sendo que do total de 17 processos de desinvestimento concretizados (o maior número de desinvestimentos do triénio) resultaram 16 vendas com mais-valias, que representaram uma rentabilidade de 5,5 milhões de euros.A Portugal Ventures destaca que estes resultados foram atingidos "devido ao cumprimento de três principais objetivos definidos em 2018, com a entrada em funções da nova equipa de gestão": a agilização de uma política de investimento de capital de risco público em Portugal, a criação de valor no acompanhamento das empresas investidas e a criação de condições de desinvestimento nas empresas mais maduras do portefólio.Citado no comunicado, o presidente da sociedade de capital de risco destaca que, "apesar do contexto pandémico ainda vivido em 2021, a Portugal Ventures trabalhou arduamente para mobilizar capitais públicos e privados, nacionais e estrangeiros, o que lhe permitiu garantir a sua capacidade de investimento e o cumprimento da sua missão num contexto particularmente adverso"."A Portugal Ventures é hoje um investidor de referência nas fases 'pre-seed' e 'seed' e coinvestidor nas fases subsequentes, suprindo as falhas de mercado justificativas da política de intervenção pública em Portugal", sustenta Rui Ferreira.