Capital de risco do Estado estreia “call” de milhões para apoiar empresas a ganhar mundo

Após andar 11 anos a responder a todas as fases anteriores de investimento – "pre-seed" e "seed" –, a Portugal Ventures "orgulha-se" de lançar pela primeira vez uma iniciativa destinada a empresas que se encontrem em fase de preparação para a internacionalização dos seus negócios.

Com a "Call Expand", como batizou a iniciativa, a capital de risco estatal considera que "vai colmatar esta falha de mercado existente no ecossistema, de capacitar as empresas dos meios necessários para este desafio que é a internacionalização de um negócio".

"Atenta à evolução do ecossistema e como uma das entidades principais na dinamização do mesmo, a Portugal Ventures responde mais uma vez, positivamente, a uma necessidade no financiamento para as empresas que pretendem criar as condições para a expansão dos seus negócios a nível internacional", enfatiza a sociedade que integra o Grupo Banco Português de Fomento, esta segunda-feira, 20 de março, em comunicado.

Os montantes de financiamento ("tickets") podem ir dos 500 mil euros aos dois milhões de euros.

Tendo como objetivo o investimento em empresas com alto potencial de crescimento, valorização e rentabilidade, a "Call Expand" apresenta como condições principais de elegibilidade:

- Empresas tecnológicas, com produto desenvolvido e que apresentem receitas nos últimos 12 meses de pelo menos 250 mil euros.

- De todos os setores económicos, exceto empresas do setor primário (agricultura, pecuária, pesca, processamento de comida e outros).

- Com presença significativa e operações em Portugal (localizando a sede em Portugal) e com o objetivo de expandir o negócio a nível internacional.

As candidaturas estão abertas até 8 de maio.

"É com enorme satisfação que lançamos esta iniciativa que será fundamental para alavancar o potencial das empresas tecnológicas, e que pretendem dar o próximo passo no crescimento dos seus negócios. É uma fase crucial para as empresas que irá permitir abrir portas para novas oportunidades comerciais e de investimento internacional", considera Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures.

"Com a ‘Call Expand’ a Portugal Ventures irá igualmente potenciar Portugal para o Mundo através de projetos e negócios escaláveis e de empreendedores altamente qualificados, evidenciando mais uma vez o porquê de Portugal ser cada vez mais um ‘hub’ tecnológico de referência internacional", sinaliza a mesma gestora.

A Portugal Ventures tem sob gestão 274 milhões de euros e 150 empresas no portefólio, tendo desde 2012 já investido 195 milhões de euros em 201 novas empresas. Investe em startups "que criam soluções inovadoras, com capacidade de internacionalização, nas áreas de Digital & Tecnologia, Indústria & Tecnologia, Tecnologias da Saúde e Turismo, nas fases ‘pre-seed’, ‘seed’ e séries A".