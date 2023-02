Estado arrisca milhões em mais seis startups, entre o gaming e o fitness

"A Bhout é uma startup na fronteira entre o ‘gaming’ e o fitness que trouxe o saco de boxe para o séc. XXI. Criou o Bhout Bag com uma combinação de informação vinda de ‘computer vision’, sensores e inteligência artificial para identificar cada movimento, potência, localização do impacto, velocidade, e ajudar a melhorar a técnica", descreve a Portugal Ventures, que acaba de entrar no capital desta empresa.

"Após testes de alto sucesso no primeiro Bhout Club em Lisboa, que se tornou no clube mais rentável em Portugal, em breve o Bhout estará disponível em casa, nas empresas, nos hotéis ou nos futuros Bhout Clubs", anuncia a capital de risco estatal, que integra o grupo Banco Português de Fomento (BPF).





A Bhout é uma das seis novas startups investidas pela Portugal Ventures, as últimas a entrar para o seu portfólio em 2022, ano em que totalizou um investimento de 18,6 milhões de euros em 42 empresas, contabilizando 8,8 milhões em 17 novas startups e 9,8 milhões para reforço de capital em 25 operações de "follow-on".





Ao longo de 2022, a Portugal Ventures "recebeu 308 oportunidades de ‘dealflow’ com um montante de 77,6 milhões de euros solicitado" e "realizou 15 operações de co-investimento, num montante total de 57,6 milhões de euros, com os seus parceiros de capital", detalha, em comunicado.

"O ano de 2022 foi muito especial para a Portugal Ventures com a comemoração do 10.º aniversário, e também de reconhecimento pelos nossos pares - Associação Investors Portugal - como Investidor de ‘Early Stage’ do ano. Estamos orgulhosos do nosso trabalho no acompanhamento diário junto do nosso portefólio, e sempre com o objetivo de em conjunto com os’ founders’ continuarmos a aportar conhecimento e ‘expertise’, para o desenvolvimento dos seus projetos e crescimento dos negócios", enfatiza Rui Ferreira, presidente da capital de risco do BPF.

"Entramos confiantes em 2023, onde iremos dar continuidade à nossa missão na dinamização do ecossistema empreendedor nacional", promete Rui Ferreira.

Juntamente com a Bhout, a Cell4Food, a GoWise, a Kendir Studios, a Topo tents e a Unlock Boutique Hotels formam o grupo de novas startups investidas pela Portugal Ventures.

De acordo com a capital de risco estatal, a Cell4Food "é uma impulsionadora da agricultura celular em Portugal, com o objetivo de criar uma rede de negócios para liderar o mercado de produção de proteínas baseadas em células na próxima década", tendo como missão "contribuir para a democratização do acesso às novas proteínas e fibras para a produção de agricultura celular"





Já a GovWise "é uma empresa de ciência dos dados, com profissionais com mais de 30 anos de experiência acumulada em ‘GovTech’" e tem como objetivo "gerar valor económico e social às entidades públicas e empresas que trabalham com o Estado, aplicando Inteligência Artificial sobre os dados abertos do setor público", tendo a entrada da Portugal Ventures nesta startup sida realizada em co-investimento com a Beta Capital.





A Kendir Studios "é um estúdio de jogos educativos que desenha e desenvolve soluções educativas imersivas pioneiras no mercado educativo", sendo que as soluções que desenvolvem "são únicas e inovadoras, criando dinâmicas e trazendo diversão e interação na forma como os estudantes e professores aplicam o conhecimento", garante a Portugal Ventures, que afiança, ainda, que esta startup "é considerada uma instituição de I&D, tendo atraído interesse a nível mundial com os seus jogos".





A Topo Tents "está focada em explorar a natureza e colecionar memórias únicas e experiências ‘outdoor’, através do aluguer de uma tenda de tejadilho que pode ser instalada em qualquer viatura automóvel", descreve a Portugal Ventures.





"Com a sua solução económica, segura, prática e muito confortável, promove um estilo de vida em contacto permanente com a natureza, e já conta com uma rede de Topo stations em Portugal (Lisboa, Porto, Faro, Chaves e Funchal), em Maputo, e muito em breve em Madrid, Bilbao, Valência e Barcelona", revela a capital de risco estatal.





Finalmente, e conforme o Negócios avançou a 9 de Fevereiro passado, a Portugal Ventures também entrou no capital da Unlock Boutique Hotels, que se apresenta como "um hotel ‘management company’ especializada em hotéis de pequena e média dimensão, entre 20 e 120 quartos, com um caráter exclusivo".

Atualmente, a equipa da Unlock Boutique Hotels "combina mais de 40 anos de ‘expertise’" e conta no seu portefólio com 19 hotéis em 11 destinos.



(Notícia atualizada às 9:21)