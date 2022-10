Português é o dono da nova voz da norte-americana Hayman-Woodward

Formado em Engenharia Mecânica e licenciado em Jornalismo, ambos pela Universidade de Coimbra, e pós-graduado em Gestão de Informações e Segurança pelo Information Management School – Universidade Nova de Lisboa, José Manuel Diogo preside, entre outros cargos, à Associação Cultural Portugal Brasil 200 anos, é diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso Brasileira e colunista da Folha de S. Paulo.

Autor do livro "As Grandes Agências Secretas", José Manuel Diogo é o novo head global de comunicação da Hayman-Woodward, multinacional especializada na internacionalização de negócios e consultoria profissional, com "ampla experiência em imigração".





Leia Também Brasil toma Coimbra no feriado de Tiradentes

O executivo português tem agora como desafio "ampliar o discurso da empresa em todos os países em que atua".

Sediada nos Estados Unidos, a Hayman-Woodward tem também escritórios no Brasil, Inglaterra, China, Emirados Árabes, México, Canadá, China (em Hong Kong) e Portugal.

"Num mundo desmaterializado, onde as decisões relevantes resultam de processos descentralizados e a conectividade é permanente e global, as fronteiras ganham novas territorialidades. Neste contexto volátil, incerto, complexo e ambíguo, a mobilidade global já não é privilégio de poucos, ou mesmo uma possibilidade para muitos, sendo a norma do futuro e que está a transformar radicalmente a maneira como as empresas e profissionais atuam no mercado", começa por realçar José Manuel Diogo, em comunicado.

"Quando as barreiras físicas já não constituem um obstáculo e o sucesso dos negócios não depende de fronteiras, o uso partilhado de uma mesma língua é cada vez mais uma nova cidadania. Este novo tempo de imigração e mobilidade de profissionais em indústrias cada vez variadas reclama das organizações um novo paradigma na comunicação e construção de confiança", defende o executivo português.

Considerando que a Hayman Woodward "está na linha da frente na compreensão desta realidade e apostada em definir as lideranças do futuro", o novo head global de comunicação da multinacional manifesta-se "feliz em poder contribuir, a partir de agora, e partilhar a responsabilidade de ajudar a construir o futuro numa companhia que conta com mais de 25 anos de conhecimento em negócios multinacionais".

A atuação da Hayman Woodward "engloba todas as fases do processo de quem pretende morar, empreender ou prestar serviços fora do país, auxiliando na obtenção dos vistos de trabalho pertinentes e fornecendo a mais qualificada consultoria empresarial e tributária", afiança a multinacional.