Brasil toma Coimbra no feriado de Tiradentes

21 de abril é feriado no Brasil, que comemora o dia da morte de Tiradentes, nome porque ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, patrono cívico da nação brasileira. Ora, é nesta simbólica data que Coimbra será palco do primeiro grande ato de celebração dos 200 anos de independência do Brasil.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal brasileiro, e o senador Randolfe Rodrigues, que preside à Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência, vão estar na próxima quinta-feira na Universidade de Coimbra para assinarem um acordo de cooperação internacional a propósito do projeto "200 anos, 200 livros".

É "uma das mais importantes curadorias de sempre da literatura em língua portuguesa", fazendo oficialmente parte das comemorações oficias do bicentenário da independência do Brasil, realça a autora do projeto, a Associação Portugal Brasil 200 anos (APBRA), que é liderada por José Manuel Diogo.

No âmbito desta ação, foram convidadas várias personalidades brasileiras para montar uma lista de 200 livros que "os brasileiros e o mundo devem ler para entender melhor o Brasil".

Ainda na Universidade de Coimbra, no dia 21, na presença de uma vasta comitiva de personalidades da cultura e dos negócios de Portugal e do Brasil, o Senado brasileiro lançará o livro "Vozes do Brasil", uma seleção de 21 panfletos políticos, publicados no Brasil e em Portugal entre 1821 e 1824.

Os textos abrangem eventos que animaram o debate público antes e depois da Independência, em lugares como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Grão-Pará.

"Essa série inédita de panfletos do período da Independência do Brasil ficou guardada, até agora, na Biblioteca Oliveira Lima, em Washington, nos Estados Unidos", realça a APBRA, em comunicado.

No dia seguinte, sexta-feira, a comitiva brasileira, liderada pelos dois senadores, deverá reunir-se, em Lisboa, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o recém-empossado presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Em ambos os encontros, Rodrigo Pacheco "entregará convite às autoridades para que participem, no Congresso Nacional, da sessão solene em 8 de setembro deste ano, a fim de comemorar o aniversário do bicentenário da Independência do Brasil", sinaliza a Associação Portugal Brasil 200 anos.