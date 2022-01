Portuguesa Ifthenpay vê pagamentos crescer 27% em 2021 para 848,8 milhões

A portuguesa Ifthenpay, que atua no mercado dos pagamentos digitais para empresas, anunciou esta segunda-feira que encerrou o ano passado com um crescimento de 28% no volume de negócios, totalizando cerca de 4,3 milhões de euros.A Ifthenpay ultrapassou no ano passado as 21 mil entidades aderentes neste serviço, anuncia a empresa, refletindo um aumento de 19% em termos homólogos."É com grande satisfação que reportamos mais um ano de forte crescimento na nossa atividade. Os vários indicadores revelam que os resultados atingidos superaram algumas das nossas previsões e objetivos traçados para o ano de 2021", afirma Filipe Moura, co-CEO e co-fundador da Ifthenpay, citado em comunicado. "O ano de 2021 foi particularmente importante para a Ifthenpay porque assinalou, além dos vários marcos financeiros importantes que alcançámos, a nossa evolução no sentido de nos tornarmos uma referência em pagamentos digitais para empresas."Para 2022, antecipa este responsável, a empresa pretende "manter os níveis de crescimento, consolidando a nossa posição de mercado e iremos continuar a expandir o nosso negócio, quer através de parcerias com os mais importantes players, quer através da continuação da aposta no lançamento de novos produtos e de serviços inovadores".Já Nuno Breda, co-CEO e co-fundador da companhia, indica que em 2022 a empresa pretende alcançar "um volume anual de pagamentos de 930 milhões de euros e as 23.500 entidades aderentes acumuladas".A empresa é especializada na emissão e gestão de referências multibanco, MBWay ou Payshop.