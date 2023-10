Polaca Payten compra portuguesa Ifthenpay

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quase duas décadas depois de terem fundado em Santa Maria de Lamas, vila situada na capital mundial da transformação de cortiça, a empresa de pagamentos digitais Ifthenpay, Filipe Moura e Nuno Breda acabam de vender a sua "fintech" à polaca Payten.

"Num mundo que é regido pela economia global, fazer parte da família Payten dará à Ifthenpay uma vantagem competitiva acrescida e a oportunidade de expandirmos as nossas soluções de pagamentos digitais para todo o mundo", afirma Nuno Breda, em comunicado.

Para Filipe Moura, "a integração da Ifthenpay no grupo Payten é o resultado de quase duas décadas de trabalho árduo, de crescimento contínuo do nosso negócio e do desenvolvimento de soluções de pagamentos que ajudam os nossos clientes a melhorarem os seus negócios".

"Encontrámos na Payten o mesmo ADN e a mesma mentalidade que nos regem. Ambos acreditamos fortemente em agregar valor aos negócios dos nossos clientes e em crescermos em conjunto com eles", enfatiza o mesmo co-fundador da empresa feirense.





A Ifthenpay movimentou mais de 611 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representou um crescimento de 24% no volume de pagamentos processados, face ao mesmo período do ano passado, tendo a faturação da empresa registado, nesta primeira metade de 2023, um aumento homólogo de 21% para 2,7 milhões de euros.





A Payten, fornecedora de soluções para a indústria de pagamentos, avança que adquiriu a empresa portuguesa para apoiar o seu crescimento no sul da Europa, mas não revela o valor da operação.

"A Payten é especializada no desenvolvimento e na oferta de soluções de pagamento seguras e inovadoras que já estão presentes em 24 países. Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Ifthenpay, que nos permite aumentar ainda mais a nossa oferta junto dos comerciantes e clientes finais na região da União Europeia", explica Piotr Jelenski, CEO da empresa de origem polaca.





A Payten faz parte do grupo Asseco, que se apresenta como um dos dez maiores fornecedores de software da Europa e está cotado nas bolsas de Varsóvia e de Telaviv, assim como na norte-americana Nasdaq.

Oferecendo "a mais de 45 mil comerciantes em todo o mundo soluções virtuais de POS, de checkout rápido, de pagamentos com um simples clique, de tokenização de cartões, de routing de pagamentos inteligentes, bem como serviços de pagamentos online e soluções de segurança", a Payten integra agora a portuguesa Ifthenpay, que desenvolve e comercializa soluções de pagamento omnicanal integradas com múltiplos ERP, plataformas de comércio eletrónico e software de faturação.



(Notícia atualizada às 11:12)