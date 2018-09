Magik Book

Magik Book, um catálogo em papel que funciona em conjunto com um tablet, com conteúdo sincronizado com cada página", refere a empresa, explicando que a ronda de financiamento de 250 mil dólares será usada para "desenvolver uma plataforma de SaaS [software que elimina a necessidade de fazer download ou de se instalar um aplicativo] para o Magik Book, para as pequenas empresas que queiram usar a tecnologia enquanto ferramenta de marketing".



De acordo com o mesmo comunicado, as "últimas rondas de financiamento avaliam a empresa em 3,3 milhões de dólares, que é financiada pela [business] angel portuguesa Ideias Glaciares, pela Bluemind Investments e pelo investidor privado James Fitzgerald, vice-presidente global da ServiceNow".



A Magikbee "lançou o