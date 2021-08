Portuguesa Unicâmbio abre segunda loja em Marrocos

A Unicâmbio inaugurou este domingo, 1 de agosto, o segundo balcão no aeroporto Mohammed V, em Casablanca, Marrocos, na sequência do concurso internacional que ganhou em fevereiro de 2020, derrotando uma empresa marroquina e uma multinacional.





Em comunicado, a empresa portuguesa refere que com a abertura deste segundo balcão passa a estar presente nos terminais 1 e 2 do aeroporto de Casablanca, cobrindo as zonas das chegadas e partidas de passageiros.





Em ambos os balcões, será possível trocar dinheiro num total de 16 divisas - do Euro ao Dólar Americano, do Dinar do Bahrein à Libra Esterlina, passando pelo Iene, pelo Rial do Qatar e Rial Saudita, acrescenta a Unicâmbio.





"A retoma dos voos de e para Marrocos, desde o passado dia 15 de junho, fazem antecipar um crescimento acelerado do turismo marroquino, impulsionado também com a abertura de portas a novos países", refere a agência de câmbios na mesma nota, onde dá conta que no ano passado teve de abrandar os planos de expansão internacional que tinha desenhado em consequência da pandemia.





Com os primeiros sinais de retoma , as "últimas informações sobre Marrocos são encorajadoras e acreditamos que 2021 vai ser um ano muito positivo para a Unicâmbio", afirma o administrador Carlos Lilaia, citado no comunicado.





A Unicâmbio é a mais antiga e maior agência de câmbios de Portugal. Criada em 1992, conta com uma rede de 77 lojas próprias e 200 colaboradores e um portefólio de mais de 50 moedas de todo o mundo.