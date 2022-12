Portuguesa Vision-Box vai instalar equipamentos em quatro aeroportos na Indonésia

A empresa portuguesa Vision-Box venceu um concurso internacional para instalar nova tecnologia biométrica para controlo automático de fronteiras em quatro aeroportos da Indonésia, incluindo Jacarta e Bali, disse um responsável da empresa.Pedro Pinto, responsável global de Desenvolvimento de Negócio da Vision-Box, disse à Lusa num contacto telefónico a partir de Jacarta, que o projeto segue o sucesso da primeira instalação da empresa levada a cabo em 2017 num dos terminais do aeroporto internacional de Jacarta."Tivemos muito sucesso nessa instalação em 2017. Há agora uma estratégia muito agressiva do Governo de conseguirem abrir novamente para o turismo e querem que todo o processo de chegadas e partidas seja o mais simples e eficaz possível, para reduzir as filas de espera na imigração", explicou à Lusa."Com um parceiro local respondemos a um concurso publico internacional e fomos selecionados para implementar nova tecnologia biométrica para controlo automático de fronteira. Um projeto de um ano que começa pelo Terminal 2 do Aeroporto de Jacarta, depois Bali e dois outros aeroportos", explicou.Pedro Pinto sublinha que para a Vision-Box o foco de internacionalização está agora virado para a Ásia, tendo a empresa vencido um concurso internacional para cinco aeroportos no Vietname, e mantendo a presença em países como a Malásia, o Japão e outros, incluindo, eventualmente no futuro, Timor-Leste."A indonésia é um país com imenso potencial para o nosso crescimento orgânico, com 200 milhões de pessoas, 30 aeroportos, grande potencial de crescimento orgânico", disse, destacando o apoio da diplomacia económica da Embaixada de Portugal em Jacarta.O responsável da empresa - com sede em Lisboa, mais de 500 funcionários de 25 nacionalidades em todo o mundo e vários projetos em curso em várias geografias - disse que Portugal é "um país muito bem visto" na Indonésia e na região "com uma "boa reputação tecnológica"."O nome de Portugal nas tecnologias é bem visto em todos os 35 países onde estamos. Há muitas empresas tecnológicas portuguesas com imenso potencial e começamos a ver cada vez mais empresas a iniciarem o processo de internacionalização", disse."Penso que para isso contribui a aposta do Governo em novas tecnologias, formação nas escolas, dar computadores aos mais jovens, o que está a tornar-se mais-valia para a qualificação. O setor das IT vai continuar a ter um grande contributo para as exportações", afirmou.Pedro Pinto falava à Lusa à margem de um almoço que reuniu esta quinta-feira em Jacarta o secretário de Estado para a Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, responsáveis de empresas portuguesas com negócios na Indonésia, a Câmara de Comércio e Indústria Indonésia - Portugal, e a EuroCham Indonesia, a Câmara de Comércio Europeia na Indonésia."É mais um sinal de que Portugal é um país que está na primeira linha da 4.ª e 5.ª revoluções industriais. O que a Vision-Box faz é de primeira linha e qualidade em qualquer lugar do mundo", afirmou."Estão no mundo interior a inovar. E isto é muito a marca da nova economia portuguesa, que se baseia em talento, em conhecimento e em risco inteligente. Nesta revolução estamos tão bem apetrechados como qualquer outro e as empresas portuguesas mostram isso", enfatizou.Bernardo Ivo Cruz está numa digressão pela região, que inclui já uma visita a Timor-Leste. De Jacarta parte ainda hoje para Singapura.