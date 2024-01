Presidente da AEP: “Há um elevado risco de perda de produtividade e competitividade”

Se este nível de financiamento gerar “um cenário prolongado de menor investimento”, a AEP avisa que as empresas e toda a economia portuguesa correm o risco de perder ímpeto. Luís Miguel Ribeiro quer um maior incentivo do Governo e pede maior flexibilidade do Banco de Fomento.

Presidente da AEP: “Há um elevado risco de perda de produtividade e competitividade”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Presidente da AEP: “Há um elevado risco de perda de produtividade e competitividade” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar