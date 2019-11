O presidente da Águas de Portugal (AdP), João Nuno Mendes, anunciou esta quinta-feira que cessará funções do cargo, no sábado, após um mandato de três anos, entre 2016 e 2018, tendo ressalvado a importância do grupo no desenvolvimento do país.

Na declaração de despedida, o dirigente agradeceu à tutela governamental - Ministério do Ambiente e da Ação Climática - e aos municípios acionistas das empresas do Grupo Águas de Portugal pela confiança.



João Nuno Mendes considerou as autarquias parceiros fundamentais para construir um setor da água sustentável para as próximas gerações.



O presidente cessante do grupo AdP assumiu funções em 01 de junho de 2016, tendo concluído o seu mandato no final de 2018.



Segundo a Águas de Portugal, a cessação de funções de João Nuno Mendes só ocorre agora porque a tutela não pôde nomear antes um novo Conselho de Administração, por se tratar de um ano de eleições legislativas.



Numa comunicação aos trabalhadores, o presidente cessante do grupo AdP destacou o seu "profundo reconhecimento por todo o esforço e serviço que prestam diariamente de Norte a Sul de Portugal".De acordo com João Nuno Mendes (na foto), a AdP é um grupo industrial nacional que tem um "papel muito importante" no desenvolvimento regional de Portugal, com "sustentabilidade financeira e um grande futuro à sua frente".