Presidente da Starbucks pode trocar liderança da empresa pela corrida à Casa Branca

Howard Schultz, presidente não executivo da Starbucks, vai abandonar o cargo no final deste mês, depois de uma jornada de mais de 30 anos à frente dos destinos do império do café. O próximo destino? Talvez a corrida à Casa Branca.





Numa carta dirigida aos funcionários da empresa, Schultz admitiu a possibilidade de concorrer a um cargo público, aumentando a especulação de que poderá entrar na corrida às eleições de 2020, conhecidas que são as suas ambições presidenciais.