Primeira ronda de licitações do 5G arranca a 22 de dezembro

A fase de licitação para novos entrantes no leilão do 5G vai arrancar a 22 de dezembro. O calendário prevê que entre os dias 24 e 31 de dezembro não sejam realizadas quaisquer rondas. As operadoras estimam que a segunda fase se inicie a 4 de janeiro.

Primeira ronda de licitações do 5G arranca a 22 de dezembro









