Profissionais de marketing digital carregam no sotaque do Norte

A Associação de Profissionais de Marketing Digital reconduziu na presidência Fernando Batista, diretor executivo da agência Do It On, assim como os vice-presidentes Filipe Carrera, coordenador da pós-graduação de marketing digital do IPAM, e Carla Viana, especialista em gestão e professora da mesma instituição de Ensino Superior.

Nesta eleição dos novos corpos sociais da Digital Marketers, que até ao início do ano passado era liderada por Carlos Ascensão, CEO da Power Web Marketing, a maior novidade é o reforço da equipa diretiva na região Norte do país, com o objetivo de "estar mais próxima e presente junto dos associados a nível nacional".

Leia Também Responsável pelo marketing, comércio digital e comunicação sai da TAP



Fernando Batista, presidente da Digital Marketers. Graziela Costa







Leia Também Profissões cada vez mais digitais

Dos três novos elementos que entraram na direção, dois deles – Hélio Cabral, consultor de marketing digital, e Marta Kadosh, gestora de marketing e de ativação de marca na Salsa – vão juntar-se a Tiago Almeida Nogueira no reforço do "contigente" nortenho, cabendo ao líder de marketing da Loja da Farmácia "a responsabilidade de desenvolver toda a atividade e definição da estrutura" associativa, em particular na área metropolitana do Porto.

Queremos que todos os profissionais de marketing digital a atuar no mercado português se revejam na nossa atividade e valores. Fernando Batista, presidente da Associação de Profissionais de Marketing Digital







"A percentagem de associados do Norte é relativamente baixa, por isso esta nossa aposta em ter e criar uma estrutura regional. Estamos a falar de 18%, o que indica um longo espaço de progressão na divulgação, partilha e promoção da nossa atividade na região. Queremos que todos os profissionais de marketing digital a atuar no mercado português se revejam na nossa atividade e valores", justificou Fernando Batista, em declarações ao Negócios.

18% Norte Apenas 18% dos atuais associados da Digital Marketers estão localizados na região Norte do país.







Na ressaca da pandemia de covid-19 que virou ainda mais as empresas para o ambiente digital, por uma questão de sobrevivência da sua própria atividade e que se tornou no principal canal de comunicação com as suas comunidades, o responsável da Digital Marketers promete ainda "trabalhar incessantemente na agregação de valor aos profissionais do digital, que se têm cada vez mais tornado em elementos estratégicos nas equipas de marketing das marcas, como nas agências".