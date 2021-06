FPF denuncia “utilização abusiva” da Seleção em campanha de whisky

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) denuncia a "utilização abusiva do nome da Seleção Nacional" numa campanha de comunicação e marketing promovida por uma marca de whisky, relacionada com a presença de Portugal no Euro 2020.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, 8 de junho, o organismo liderado por Fernando Gomes "repudia de forma veemente o aproveitamento e a exploração irresponsável por parte daquela marca de direitos que não lhe pertencem e cuja utilização não foi autorizada".

Sem explicitar a marca, a reação da FPF surge poucas horas depois de o Negócios noticiar a campanha criada pela The Famous Grouse, uma das mais conhecidas marcas de whisky escocesas, para acompanhar o percurso de Portugal na fase de grupos, com presença em televisão, cinema, "outdoors" e digital, num investimento superior a 500 mil euros.

A FPF comunica que irá tomar todas as providências necessárias para impedir que a marca da Seleção Nacional seja utilizada abusivamente por quem não tem esse direito. Comunicado da Federação Portuguesa de Futebol







A FPF lembra que, em conjunto com a Auto Regulação Publicitária (ARP), já tinha alertado os profissionais do setor "para o perigo do ‘ambush’ marketing" a propósito do Euro 2020, frisando que "qualquer atividade comercial relacionada com esta competição está exclusivamente reservada à UEFA e aos respetivos parceiros comerciais, sendo que apenas as empresas que tenham celebrado um acordo com a UEFA poderão beneficiar de qualquer associação à competição".

"[Iremos] tomar todas as providências necessárias para impedir que a marca da Seleção Nacional seja utilizada abusivamente por quem não tem esse direito. (…) Jamais [permitiremos] que o seu nome seja associado a práticas relacionadas com apostas ou previsões desportivas", acrescenta no texto publicado no site oficial.



Pack promocional para o Euro 2020.







Além de mudar os rótulos das garrafas para "The Famous Portugal", numa edição limitada e exclusiva para o mercado nacional, a campanha desenvolvida pela agência Upstairs para esta marca distribuída pela PrimeDrinks criou "packs" promocionais com a oferta de um copo para acompanhar os jogos em casa.

As "The Famous Predictions" – uma declinação da responsabilidade da Publicis – são outro elemento central. Três dias antes de cada jogo, o humorista Hugo Sousa e a perdiz que dá o nome e a imagem à marca vão fazer uma espécie de previsão dos resultados contra Hungria, Alemanha e França, sendo esses vídeos disponibilizados no Instagram, Facebook e YouTube.

Ao Negócios, fonte oficial da PrimeDrinks reclama que "esta campanha cumpre escrupulosamente todas as regras e princípios publicitários da legislação em vigor, nomeadamente no que respeita a peças, siglas ou nomes protegidos, que não são em momento algum usados nas ativações em curso".

Esta campanha cumpre escrupulosamente todas as regras e princípios publicitários da legislação em vigor. Fonte oficial da distribuidora de bebidas PrimeDrinks







Depois de ter tomado conhecimento da reação da FPF através dos jornais, a distribuidora detida pela Herdade do Esporão (50%), Aveleda (15%) e William Grant & Sons (35%) acrescenta que "está a providenciar um contato com esta entidade, de forma a esclarecer a situação", que considera ser "um mal-entendido".

(Notícia atualizada às 20:45 com a reação da PrimeDrinks ao comunicado da FPF)