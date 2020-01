Fernando Batista assume liderança da Associação de Marketing Digital

Fernando Batista, diretor executivo da agência Do It On, é o novo presidente da Associação de Marketing Digital, sucedendo a Carlos Ascensão, CEO da Power Web Marketing, que assumirá um papel consultivo e de apoio estratégico às atividades desta organização.

Com licenciatura em Comunicação Empresarial, pós-graduação em Relações Públicas e Assessoria de Imprensa e mestrado em Marketing Estratégico, no currículo destaca-se a passagem de oito anos pela agência Lewis, onde esteve até março de 2017 a liderar a equipa portuguesa.

No mandato que se prolonga até 2023 mantêm-se como vice-presidentes da associação o coordenador da pós-graduação de marketing digital do IPAM, Filipe Carrera, e Carla Viana, especialista em gestão e professora da mesma instituição de Ensino Superior.

Entre as ações já calendarizadas para este ano está o Fórum Anual, promovido em conjunto com o Fórum do Consumo, agendado para abril no lisboeta ISCTE. E os encontros "Digital Drinks", que acontecem com regularidade na capital, vão ser alargados também ao Porto já a partir de fevereiro.

"O papel da associação é agregar entidades e profissionais de marketing digital numa comunidade que promove as boas práticas, quer de utilização das ferramentas inerentes ao marketing digital, como de gestão, para potenciar o valor deste mercado que se encontra em crescimento", resumiu Fernando Batista.

Citado numa nota de imprensa, o novo responsável associativo promete ainda "trabalhar em conjunto com a academia (…) e com outras associações do mercado de marketing, comunicação, tecnologia e comércio eletrónico para incentivar boas práticas de gestão e de partilha de conhecimento nas equipas de trabalho nas organizações".