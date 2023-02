Qatar desiste de voar para Lisboa este verão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Qatar Airways, que pretendia retomar as ligações diretas entre Lisboa a Doha no próximo verão IATA (que decorre entre o último domingo de março e o último sábado de outubro), desistiu da intenção por não ter conseguido as faixas horárias de aterragem e descolagem (slots) que pretendia.





...