Quadrante compra 3Drivers para ser "referência europeia" na área da sustentabilidade

A Quadrante, empresa portuguesa especializada em consultoria de engenharia e arquitetura, anunciou, esta quinta-feira, a aquisição da maioria do capital da compatriota 3Drivers, dando corpo à "visão estratégica" do grupo que se pretende tornar "numa referência europeia na área da sustentabilidade".Em comunicado, enviado às redações, a Quadrante adianta que os fundadores da 3Drivers, descrita como "a maior consultora de sustentabilidade portuguesa", manter-se-ão na gestão, num trabalho de equipa, que "pretende"A visão estratégica do Grupo Quadrante passa por focar a sua atividade numa contribuição significativa para a descarbonização e transição energética das sociedades, pretendendo", diz a Quadrante, sublinhando que"Esta aquisição marca um momento importante nesta nova fase da Quadrante, confirmando o seu posicionamento e compromisso com a sustentabilidade e, ainda, reforçando a estratégia de crescimento definida para o seu futuro", realça o CEO do Grupo Quadrante, Nuno Costa, citado na mesma nota que não refere, porém, o valor do negócio.António Lorena, acionista e gestor da 3Drivers, refere, por seu turno, que a união irá possibilitar à consultora "continuar a sua trajetória de crescimento, passando a oferecer a nível internacional os serviços de elevada qualidade que a caracterizam". Isto "além de permitir ao nosso talento a integração numa organização multidisciplinar que promove imensas oportunidades de crescimento profissional", reforça.Segundo Nuno Costa,e "está hoje no top 5 de consultores de engenharia ibéricos, consolidando a sua liderança no mercado português".A Quadrante foi fundada em 1998 por um quarteto de engenheiros (João Silveira Costa, Nuno Pais Costa, Nuno Batista Martins e Tiago Miguel Paiva Pais Costa). Atualmente, desenvolve atividade mundialmente, contando com escritórios em três continentes (Europa, África e América) e atua em sete unidades de negócio, que vão desde infraestruras de transportes, à energia e indústria, passando pelo desenvolvimento urbano, serviços de água e de resíduos, ambiente, até aeroportos e gestão e supervisão de obras.Já a 3Drivers, que surgiu em 2003, pelas mãos de um pequeno grupo de elementos do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que possibilitou a construção de uma equipa de consultores especializados em diversas matérias de ambiente", de acordo com a descrição no seu "site".A Quadrantre descreve-a como sendo "a maior e mais inovadora consultora de serviços de sustentabilidade e economia circular em Portugal", que "ajuda as organizações a resolver problemas críticos com abordagens inovadoras e criativas, exibindo um incrível 'track-record' junto de clientes privados e públicos".