Quem foram os melhores CEO em Portugal em 2018?

A Extel Survey avalia os responsáveis das empresas portuguesas na sua relação com investidores. Conheça a lista.

O presidente-executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, ocupa a 64.ª posição entre os que foram considerados os melhores CEO europeus, sendo o único gestor de empresas portuguesas a integrar o "top 100" no estudo do Extel Survey, que avalia os responsáveis das empresas europeias cotadas na sua relação com os investidores.