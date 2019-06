Conheça os melhores CEO da Europa

Nota: Se estiver na aplicação do Negócios e não conseguir visualizar a fotogaleria clique aqui

Jean-Charles Decaux, co-CEO da JC Decaux, lidera a lista deste ano de melhores CEO europeus nas relações com investidores. O seu irmão Jean-François Decaux, também co-CEO na empresa de publicidade e mobiliário urbano, ocupa o quarto lugar.





Na edição deste ano do Extel Survey, que analisa as empresas europeias cotadas em termos de relação com os investidores, o segundo lugar no "ranking" de CEO pertence a Patrice Caine, do grupo francês Thales. A fechar o pódio encontra-se o alemão Ulf Mark Schneider, CEO da Nestlé.