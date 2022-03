Quinta da Marinha com ‘villas’ de Dona brasileira a partir de 3,2 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fica à entrada da Quinta da Marinha, em Cascais, o novo projeto imobiliário da brasileira Dona Empreendimentos. O preço das moradias, com áreas entre os 317 e os 322 metros quadrados, começa nos 3,25 milhões de euros.





O empreendimento, descrito como um projeto singular do arquiteto brasileiro David Bastos, é composto por 16 moradias, de tipologia 4+1, das quais pelo menos nove encontram-se reservadas, de acordo com o ‘site’ da Porta da Frente Christie’s, que tem o exclusivo da comercialização.





Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, o diretor-geral da empresa de mediação imobiliária destaca os "vários conceitos diferenciadores" do empreendimento, "pensados para oferecer a cada residente uma experiência adaptada aos seus requisitos, mas com um denominador comum: viver num local tranquilo, rodeado de verde e mar". "Acreditamos que, pela sua qualidade e diferenciação, este é um produto especial e exclusivo", diz Rafael Ascenso, citado na mesma nota.





"Para nosso Grupo, Cascais é o sítio perfeito para nossos empreendimentos. Nossos projetos valorizam o belo, o inusitado e a exclusividade", salienta, por seu turno, Antonio Medrado, sócio da Dona Empreendimentos, para quem "o paisagismo é peça de destaque, afinal Cascais é o encontro do azul do mar com o verde da vida".





O ‘Boutique Villas’, que dispõe de piscinas e jardins privativos e oferece vista de mar, localiza-se perto da Casa da Guia, do Farol da Guia e da Ciclovia de Cascais, ocupando o último terreno de entrada na Quinta da Marinha.