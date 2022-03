Alojamento turístico com 2 milhões de dormidas em janeiro de 2022, 39% abaixo de 2020

Leia Também Turismo na União Europeia recupera em 2021 mas ainda longe de valores pré-pandemia

O setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e 2 milhões de dormidas no primeiro mês de 2022, revelam os dados da atividade turística, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.Face a dezembro de 2021, tratam-se de aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos registados em dezembro passado."Os níveis atingidos em janeiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em janeiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8% nas dormidas", nota o INE.O mercado interno representou 857,7 mil dormidas, enquanto os mercados externos totalizaram 1,1 milhões. Os números estão 20,1% e 47,9% abaixo dos números de 2020.

A estada média dos residentes em Portugal foi de 1,7 em janeiro deste ano, que compara com os 1,73 de janeiro de 2020. Já os residentes no estrangeiro registaram uma estada média de 3,26 este ano, que compara com os 3,08 de janeiro de 2020.

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico chegaram aos 106,4 milhões de euros no total, dos quais 76 milhões relativos a aposento. Comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais caíram 39,1% e os relativos a aposento recuaram 38,8%.

Os dados do INE apontam que o rendimento médio por quarto disponível se fixou nos 15,6 euros em janeiro, valor que compara com os 21,5 euros em dezembro. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 65,4 euros em janeiro (73,8 euros em dezembro). Em janeiro de 2020, o rendimento médio por quarto disponível foi de 24,9 euros e o ADR de 67,2 euros.



No início do ano, considerando a generalidade dos meios de alojamento - estabelecimento de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas de juventude - foram registados 912,3 mil hóspedes e 2,2 milhões de dormidas.

Dormidas aumentaram em todas as regiões

O ano começou com aumentos de dormidas em todas as regiões. A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 27,8% de dormidas, tendo também o maior número de dormidas de não residentes, seguida pelo Norte (17,7%), Algarve (17,3%) e a Região Autónoma da Madeira (16,9%).

Já na comparação com janeiro de 2020, todas as regiões apresentaram uma quebra nas dormidas, sendo a mais expressiva na AM de Lisboa, com um tombo de 48,7%.

(notícia atualizada às 11:32)