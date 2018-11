Ramada paga dividendo antecipado de 1,15 euros a partir de 14 de Dezembro

O conselho de administração da Ramada Investimentos e Indústria anunciou esta quinta-feira, 22 de Novembro, a aprovação do pagamento antecipado de dividendos por conta dos resultados de 2018, a ser distribuído a partir de 14 de Dezembro.

O "board" da empresa informa, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que "constatada a evolução favorável dos resultados durante a parte já decorrida do presente exercício e a existência de liquidez compatível, deliberou, na presente data, um adiantamento sobre os lucros do exercício de 2018 no montante global de 29.487.678 euros".

Estes 29,48 milhões de euros correspondem a um dividendo ilíquido de 1,15 euros por acção.





A remuneração accionista começará a ser distribuída a partir de 14 de Dezembro, pelo que as acções deixam de conferir direito ao dividendo (ou seja, entram em ex-dividendo) no dia 12 de Dezembro.

A cotada liderada por João Borges de Oliveira encerrou a sessão desta quinta-feira a ceder 0,57% para 8,65 euros.





A Ramada – que deixou cair o "F." do nome com que integrou este ano o PSI-20, em substituição da Novabase – pagou a partir de 30 de Maio um dividendo de 2,23 euros, correspondente ao exercício do ano anterior.