A F. Ramada anunciou esta sexta-feira que a Autoridade da Concorrência deu luz verde à operação de venda da sua participada, a Ramada Storax, numa operação que representa um encaixe de 75 milhões de euros para a empresa.

"A Autoridade da Concorrência não se opôs à referida transacção", sendo que "nos termos previstos no acordo celebrado, a concretização da transacção ocorrerá até ao final do corrente mês.

A Ramada anunciou a 20 de Março que chegou a acordo com o grupo Averys para a alienação da totalidade do capital social da sua subsidiária integralmente detida Ramada Storax.

O valor da transacção será de 75 milhões de euros estimando-se que, nos termos do acordo celebrado, seja gerada uma mais-valia próxima dos 60 milhões de euros.

A Storax é uma sociedade que, em conjunto com as suas quatro subsidiárias integralmente detidas - Storax, SARL (França), Storax Limited (UK), Storax Benelux (Bélgica) e Storax España - se dedica à actividade de soluções de armazenagem e que, concentrando em Portugal toda a actividade de produção do grupo, se assume como o maior fabricante nacional a operar naquele sector.