RBI planeia investir 150 milhões no Burger King e abrir 90 restaurantes em Portugal até 2025

A Restaurant Brands Iberia (RB Iberia) anunciou esta quarta-feira que pretende transformar Portugal "num mercado chave para o Burger King", planeando um investimento de 150 milhões de euros e a abertura de 90 restaurantes até 2025.A RB Iberia anunciou hoje a conclusão da compra dos 158 restaurantes da cadeia Burger King da Ibersol, em Portugal e Espanha, por 260 milhões de euros."O objetivo da RB Iberia é transformar Portugal num mercado chave para o Burger King a nível mundial com um investimento de 40 milhões de euros e cerca de 15 aberturas" este ano, adianta o grupo.Além disso, "o grupo tem um ambicioso plano de crescimento para a marca em Portugal para os próximos três anos, com um investimento de 150 milhões de euros e a abertura de 90 restaurantes entre 2022 e 2025", prossegue a empresa.A nível global, o plano da RB Iberia para este ano "passa por investir 130 milhões de euros, com o objetivo de crescer acima dos 25%".A RB Iberia prevê abrir "120 novos restaurantes durante este exercício para superar os 1.200 do sistema (próprios e franchisados), dos quais, mais de 80 corresponderão ao Burger King Portugal e Espanha", refere o grupo.Esta compra "é estratégica para o grupo", afirma Gregorio Jiménez, presidente da RB Iberia, citado em comunicado."Vai permitir acelerar o desenvolvimento do Burger King no mercado português", sendo que "o apoio do nosso sócio, Cinvenm foi fundamental para fechar com êxito esta operação", acrescenta o gestor, adiantando que pretende "avançar na diversificação geográfica da marca através de um modelo de restauração inovador e sustentável".A finalização da operação "está condicionada à conclusão dos procedimentos regulatórios junto da Autoridade da Concorrência que já estão a decorrer".A operação inclui a integração de 121 restaurantes em Portugal e 37 em Espanha, o que aumentará o número de espaços próprios da RB Iberia para 775, dos quais 722 correspondem ao Burger King.Em Portugal, a marca Burger King tem atualmente 164 restaurantes, dos quais 137 franchisados e 27 próprios.No ano passado, as vendas da marca em Portugal atingiram os 145 milhões de euros."A marca alcançou recentemente os 900 restaurantes em Espanha, sendo, através da operação, 574 próprios e 326 franchisados", refere o grupo.As vendas totais do Burger King Espanha superaram os 1.000 milhões de euros no ano passado (quase 30% mais que no período anterior), tendo recuperado os números pré-pandemia em tempo recorde.