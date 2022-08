Moody’s considera que negócio com Ibersol pode ser negativo para comprador

A Moody’s considera que o negócio da Elvis UK MidCo, através da subsidiária RB Iberia, com a Ibersol, para a compra dos restaurantes da Burger King, pode ser negativo para as perspetivas de evolução do rating, caso represente um aumento do endividamento.





"Apesar da RB Iberia não ter divulgado a forma de financiamento da transação, consideramos negativo, porque muito provavelmente irá atrasar a redução do endividamento da empresa, pressionando adversamente a atual classificação de rating, que é já fraca", escreve a Moody’s, numa nota divulgada esta segunda-feira.





A Elvis UK MidCo, através da subsidiária RB Iberia, fechou um acordo com a Ibersol para comprar os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha por 260 milhões de euros – espera-se que o negócio esteja concluído no final do ano.





A aquisição inclui a compra de 121 restaurantes em Portugal e 37 em Espanha. Apesar de considerar que o negócio não será positivo para as contas da compradora, a Moody’s ressalva que o sucesso de aquisições anteriores "minimiza o risco da transação".





No entanto, "o ambiente macroeconómico em deterioração reduz a visibilidade sobre o futuro desempenho operacional e sobre qualquer aumento sustentado do financiamento através de dívida resultante da aquisição, que pode colocar pressão no rating", diz a Moody’s.