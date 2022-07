Recuperação de casas caiu 45% nos primeiros quatro meses do ano

O mercado de reabilitação de casas registou uma quebra de 45% nos primeiros quatro meses do ano, tendo, de janeiro a abril, os promotores submetido nas autarquias 785 pedidos de licenciamento para a recuperação de edifícios, avança o Dinheiro Vivo. Do número total de pedidos, 40 entraram em Lisboa e 25 no Porto, o que se traduz em quebras de 45% e 73%, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.



Para a queda no investimento na requalificação dos edifícios, explica o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, contribui o atual contexto de elevados preços e as incertezas do negócio do Alojamento Local.



Também os licenciamentos para novas habitações estão em queda. Desde o início de 2022 os municípios receberam 4982 processos de licenciamento, o que se traduz numa quebra de 16% face ao período homólogo do ano anterior.