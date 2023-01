Recursos humanos: CEGOC adquire Neves de Almeida

A CEGOC, do grupo CEGOS, adquiriu a Neves de Almeida HR Consulting, criando um "player" de maior dimensão no setor dos recursos humanos, segundo o comunicado enviado às redações. As empresas não adiantaram os detalhes financeiros do acordo.

Na nota de imprensa, Ricardo Martins, CEO da CEGOC Portugal, dá conta que "esta operação fará crescer não só o nosso negócio conjunto em Portugal, como também nos PALOP [Países de Língua Oficial Portuguesa], onde a CEGOC tem operações e a Neves de Almeida HR Consulting ainda não".

Por sua vez, Benoit Felix, presidente do Grupo CEGOS, assegura que a "Neves de Almeida HR Consulting irá ajudar-nos a aumentar o nosso portefólio de serviços de excelência".

Por fim, Pedro Rocha e Silva, CEO da Neves de Almeida HR Consulting Portugal, refere que "começámos a perceber muito cedo o potencial que esta operação representava para a Neves de Almeida HR Consulting, nomeadamente ao nível de sinergias, ferramentas e soluções e por tudo o que representa a integração numa rede internacional, com acesso às melhores práticas naquilo que são as nossas áreas de atuação".