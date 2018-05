Reditus aumenta lucros trimestrais em 8,5% para 119 mil euros

A Reditus reportou um resultado líquido positivo de 118.643 euros entre Janeiro e Março, um aumento de 8,5% face aos 109.356 euros registados no mesmo período do ano passado.

Em contrapartida, os proveitos operacionais da empresa liderada por Francisco Santana Ramos (na foto) caíram 13,8% em termos homólogos, ao passarem de 10,24 para 8,83 milhões de euros.

"No período em análise, verificou-se uma contracção dos valores de proveitos em relação ao período homólogo, principalmente no segmento ITO, devido a um mercado bastante agressivo e concorrencial e à estratégia da Reditus de não prejudicar as suas margens e criação de valor. No entanto, no 1T18 a Reditus conseguiu angariar novos negócios na sua carteira de clientes e renovar contratos existentes no mercado nacional, nos segmentos de IT Consulting e BP Outsourcing", sublinha a empresa no relatório e contas divulgado na CMVM.

Para os próximos meses de 2018, "o grupo tem a expectativa de um crescimento positivo no mercado doméstico e antecipa o início de vários projectos no mercado internacional, sendo que continuará activamente à procura de oportunidades em projectos de ‘nearshore’", acrescenta.

O resultado operacional (EBIT) foi positivo em 666,6 mil euros, mas inferior face aos 690 mil euros positivos obtidos no primeiro trimestre de 2017.

Quanto ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), foi de 1,28 milhões de euros, contra 1,29 milhões reportados entre Janeiro e Março do ano passado. A margem EBITDA cifrou-se em 14,5%, ou seja 1,8 pontos percentuais acima da margem de 12,7% atingida no período homólogo.

A empresa dá conta também de uma diminuição de 11,9% dos resultados financeiros negativos, para 437 mil euros, "reflectindo o continuado esforço da empresa na obtenção de melhores condições de financiamento por via da renegociação das principais linhas de crédito, nomeadamente quanto ao pricing médio".