Reditus vai contratar mais de 200 colaboradores

A Reditus está a contratar 210 profissionais para vários projetos que tem em carteira, informou a tecnológica em comunicado.





"Estas oportunidades incluem funções a serem desempenhadas em ambiente de teletrabalho e presencial e em áreas tecnológicas e não tecnológicas", podendo as mesmas ser consultadas em detalhe no site da empresa.





No mesmo documento, a Reditus destaca que "no âmbito do plano de contingência operacional implementado pela empresa para fazer face aos desafios da covid-19, definiu procedimentos específicos para todas as suas estruturas operacionais de forma a salvaguardar a segurança dos seus colaboradores e candidatos às oportunidades de emprego".





Estes procedimentos abrangem toda a componente operacional da tecnológica, mas também as tarefas de recrutamento e integração dos novos colaboradores, nomeadamente através de entrevistas e, por exemplo, formação à distância, garante a empresa liderada por Francisco Santana Ramos (na foto).