Reduflação. Sabe o que é? Tem "risco reduzido de afetar reputação das marcas"

A diretora de Insights & Strategy da Havas Media Group Portugal defendeu que a reduflação, "uma técnica" para lidar com a inflação, "apresenta um risco reduzido de afetar a reputação das marcas".A reduflação, ou 'shrinkflation', em inglês, é um termo "relativamente recente" e uma técnica "usada pelas marcas há algum tempo (na segunda metade do século XX) perante cenários de crescente custo de produção ou evoluções de produto", explicou a diretora de Insights & Strategy, Sofia Vieira.Esta técnica consiste no aumento de custo por unidade ou por quantidade, ou seja, "o custo da embalagem mantém-se, mas o seu conteúdo diminui", refere a responsável, salientando que têm sido identificados "vários casos de 'shrinkflation'" em Espanha, nomeadamente em cosmética e perfumaria, mas também na alimentação."Em Portugal não há nenhum caso identificado, mas será expectável que haja marcas a fazê-lo dada a inflação que se faz sentir a vários níveis", acrescentou Sofia Vieira."Seria preciso um consumidor particularmente atento - que tivesse uma noção do custo por unidade/grama/ml - para notar evoluções deste tipo", referiu a responsável, quando questionada se pagar o mesmo por menos quantidade afeta a reputação das marcas.Logo, "o 'shrinkflation' é uma técnica para lidar com a inflação que apresenta um risco reduzido de afetar a reputação das marcas", sublinhou, apontando, no entanto, que "se for detetada é normalmente encarada de forma bastante negativa".Isto porque "é um mecanismo pouco transparente, usado normalmente para transferir o efeito da subida de preços para o consumidor final", considerou."De acordo com dados do nosso estudo Meaningful Brands, a exigência de transparência tem vindo a crescer, sendo um 'driver' [motor} muito importante de confiança na marca e de 'brand equity', mas onde as 102 marcas que avaliámos têm um desempenho frágil (apenas 34% dos consumidores avalia positivamente as marcas sob este ponto de vista)", exemplificou.Mas não há um risco dos consumidores deixarem de comprar determinado produto? Sofia Vieira admite que sim."Esse risco é maior perante marcas que tenham um maior número de referências ou produtos substitutos, sobretudo se os consumidores começarem a fazer contas ao custo por unidade/quantidade", considerou."Sabemos que, em contextos de perda de compra, o consumidor se torna mais permeável a promoções, produtos de outras marcas e a produtos de marca branca", e "quanto maior for o valor da marca para o consumidor, menor será o risco desta ser trocada por outra", prosseguiu.Nesse sentido, "o risco de redução da frequência ou valor de compra depende naturalmente do setor/categoria de produto", sintetizou Sofia Vieira.Questionada pela razão para não se falar muito do 'shrinkflation', a responsável considerou que, por ser "uma prática de difícil monitorização, seria preciso conhecer para todas as marcas a evolução do custo por quantidade ou unidade".Já sobre que tipo de marcas/setores é que praticam mais esta técnica, a diretora referiu que em Portugal isso não é conhecido."Há categorias de produtos onde tal prática não é possível", ou seja, sempre que existem modelos de compra ao quilo, como é o caso da fruta, exemplificou."Mas há categorias de produto onde será mais fácil recorrer a este tipo de método: temos o exemplo do caso espanhol, onde esta prática foi detetada nos setores da cosmética, perfumaria e alimentação", apontou.